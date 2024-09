Tiribocchi a Lazionews24: «Contro la Fiorentina non sarà semplice, sui gol ad inizio partita...»

Le parole di Simone Tiribocchi, ex calciatore delle giovanili della Lazio, in esclusiva a Lazionews24.com

Simone Tiribocchi ha parlato in esclusiva a Lazionews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sui biancocelesti.

Ennesimo gol subito nei primi dieci minuti della partita. Dove sbaglia la Lazio e come si può risolvere questo problema?

«È un fatto sicuramente di attenzione e di preparazione della gara. Ci sono le possibilità di migliorarlo con gli allenamenti. L’allenatore potrebbe mettere qualcosa di più importante all’inizio dell’allenamento per far sì che ci sia subito concentrazione dal primo minuto. Al momento i valori non sono preoccupanti, però prendere un gol nei primi minuti compromette tutta la partita. È come quando si prendono tanti gol da palla inattiva: ci si deve lavorare, ma non deve diventare un problema altrimenti si peggiorano le cose».

Ancora in gol la coppia d’attacco Dia-Castellanos. Secondo lei Baroni dovrebbe insistere con il doppio attaccante oppure dovrebbe provare altre soluzioni per trovare maggiore equilibrio?

«Stanno facendo bene, sono due giocatori che possono giocare insieme. Naturalmente ci vuole sacrificio in fase di non possesso perché gli equilibri fanno la differenza in una squadra e in una stagione. È normale che in questo momento si riesce a sopportare un reparto offensivo di qualità, ma per farlo anche in futuro c’è bisogno di star bene di condizione e di una organizzazione difensiva importante. Al momento non toglierei nessuno dei due perché stanno facendo bene e hanno caratteristiche diverse, che gli permettono di completarsi a vicenda. Ci saranno delle partite in cui si sceglierà soltanto uno dei due, sia per lo stato di forma e sia per la pericolosità dell’avversario».

Domenica prossima c’è la Fiorentina. Che partita si aspetta? La Lazio può centrare la seconda vittoria consecutiva?

«È una partita complicatissima. La Fiorentina non è partita bene a causa del cambio di allenatore e sta attraversando un periodo di adattamento. I viola non sono all’ultima spiaggia, però devono dare un segnale al campionato. La Lazio, invece, può continuare a vincere, facendo una prestazione di livello. Sarà complicato perché la Fiorentina, anche se non è partita bene, per me è un’ottima squadra».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A SIMONE TIRIBOCCHI SU LAZIONEWS24.COM