Il ct del Brasile, Tite, ha spiegato in conferenza stampa il motivo dell’esclusione di Arthur dalla lista convocati.

«La non convocazione di Arthur è dovuta ai quasi 3 mesi non attività del giocatore. Nelle ultime 9 gare non ha giocato e ha disputato solo 45′ in questa stagione. Ha le stesse opportunità degli altri, non ha nulla che a vedere con motivi disciplinari»