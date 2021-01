UFFICIALE – Tomori è un nuovo giocatore del Milan: contratto depositato in Lega

Tomori, il grande atteso: ad ore il suo arrivo a Milano. Poi visite con il Milan che lo attende addirittura per l’Atalanta

Tomori è un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del difensore è stato depositato in Lega e ad ore è previsto il suo arrivo a Milano. Poi visite e firma con il Milan che lo attende addirittura per l’Atalanta.

Il difensore classe 1997, preso dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, è atteso per la giornata di oggi, la prima parte delle visite mediche è già stata sostenuta a Londra, il resto a Milano, immediatamente dopo il suo arrivo. La società rossonera intanto ha già depositato in Lega il contratto siglato con il giocatore che a questo punto potrebbe essere già pronto per la gara di domani delle 18.