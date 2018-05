La Juventus e l’Inter si sfidano per uno degli astri nascenti del calcio italiano: Sandro Tonali del Brescia scatena un derby d’Italia di calciomercato

L’Inter e la Juventus sono eterne rivali, anche sul calciomercato. In Serie B nel Brescia gioca uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, si tratta di Sandro Tonali. C’è chi lo ha paragonato a Andrea Pirlo, addirittura qualcuno dice che è più forte dell’ex rossonero. Ha solamente diciassette anni – ne compirà diciotto fra pochissimi giorni – e gioca titolare in B, campionato in cui è già andato a segno. Fa il centrocampista centrale e proprio Inter e Juventus sono sulle sue tracce. Il problema vero per Inter e Juve risponde al nome di Massimo Cellino, presidente del Brescia.

L’ex patron del Cagliari non vuole vendere il suo gioiellino, non ha neppure fatto il prezzo. Un altro campionato di Serie B col Brescia potrebbe far volare il costo del cartellino di Tonali, per questo Cellino ha intenzione di tenerselo stretto. L’Inter e la Juventus, però, vogliono chiudere già da adesso, magari lasciando il giovane in prestito alle Rondinelle per una stagione. Tonali ha un contratto fino al giugno del 2020 e non interessa solo a nerazzurri e bianconeri, pure la Sampdoria ha iniziato a seguirlo. Sarà lui la nuova promessa del nostro calcio, ma c’è tempo per vederlo in una grande.