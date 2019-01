Top 100 giocatori più costosi: Mbappè numero uno, Dybala vale più di Messi

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei primi cento calciatori per valutazione in questo momento: Mbappè in testa, Cristiano Ronaldo fuori dalla top ten

Quante volte, durante il calciomercato, vi siete domandati: “Ma quanto vale questo giocatore?”. Ecco il CIES, l’osservatorio calcistico con sede in Svizzera, ha provato a rispondere a questo quesito stilando la classifica dei 100 giocatori che hanno il valore di mercato più alto al mondo. Chi sono i giocatori più costosi al mondo? Al primo posto troviamo il neo campione del mondo Kylian Mbappè . Servirebbero, secondo il CIES, 218 milioni per togliergli di dosso la maglia del Paris Saint Germain. Terzo, invece, il suo compagno di squadra Neymar con una cifra pari a 197,1. Cifra che risulta inferiore rispetto a quella con cui nell’estate del 2017 Al-Khelaifi lo portò sotto la Tour Eiffel. Al secondo posto c’è l’attaccante del Tottenham e capitano della Nazionale inglese Harry Kane,con una valutazione pari a 220,3 milioni. Quarto e quinto posto per Sterling (185,8) e Salah (184,3).

Al sesto posto troviamo il primo rappresentante del calcio italiano, Paulo Dybala. La valutazione dello juventino sarebbe pari a 171,9 e superiore, seppur di poco, a quella del suo connazionale argentino Leo Messi, 171,2. Chiudono la top ten Lukaku con 162 milioni, Coutinho (157 ) e il grande escluso della Germania dal Mondiale di Russia Leroy Sane con 156,1. Fuori dalla top ten Griezmann, 11°, così come Paul Pogba, 17°,. Addirittura al 19° posto Cristiano Ronaldo con una valutazione pari a 127,2 milioni.

Il primo tra gli italiani è Lorenzo Insigne al 25° posto. Il calciatore del Napoli è valutato dal Cies 104,7 milioni. Secondo, nella classifica degli italiani, c’è Federico Chiesa della Fiorentina, 67° con una valutazione pari a 71 milioni di euro. Più giù si trova, invece, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, 72°, con un valore di mercato 69,8 milioni.