La top 11 di sempre di Zidane: tante stelle ma nessun juventino!

L’allenatore francese, attualmente fermo dopo l’esperienza al Real Madrid, ha stilato la sua formazione da sogno al portale cinese Zhibo8

Zinedine Zidane si è prestato al gioco del portale cinese Zhibo8 per stilare la sua top11 più forte di sempre. L’allenatore francese, attualmente fermo dopo l’esperienza pluri-vincente con il Real Madrid, ha inserito tante stelle nel suo schieramento tipo comprendendo anche giocatori che non ha mai allenato o con cui non ha mai giocato. Stupisce l’assenza di giocatori juventini in campo. Nessuna traccia di Del Piero o Buffon: al suo posto Barthez (con il quale si è laureato campione del mondo 1998).