Topps e UEFA ancora insieme: prolungato il contratto per card e figurine

Topps e UEFA hanno prolungato il contratto esclusivo per card e figurine delle competizioni internazionali

Topps prolunga l’accordo con la UEFA e diventa partner esclusivo della Champions League e di tutte le competizioni europee per club nel mondo dei collezionabili.

Topps Company è lieta di annunciare l’estensione dell’accordo esclusivo con la UEFA come partner ufficiale per tutto il mondo delle figurine e delle carte collezionabili, in un’intesa che comprende le più importanti competizioni per club nel continente europeo. Oltre alla UEFA Champions League, la multinazionale da anni leader nel settore dei collezionabili sportivi si è assicurata infatti nuovamente i diritti della UEFA Europa League, della UEFA Women’s Champions League e in aggiunta della neonata UEFA Conference League.