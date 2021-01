Torino a colloquio con la Sampdoria: si discute il futuro di Bonazzoli e Murru

Giornata genovese per il Torino di Urbano Cairo: Davide Vagnati prova a convincere la Sampdoria a riprendersi Bonazzoli e Murru

Federico Bonazzoli e Nicola Murru non rientrano più nei piani del Torino. L’attaccante e il terzino mancino non hanno convinto e Davide Nicola, subentrato a Marco Giampaolo sulla panchina dei granata, non ha dubbi sul fatto che vuole altri giocatori su cui puntare per conquistare la salvezza. Ma senza cessioni sul mercato non si può agire.

Nella giornata di oggi, come riporta Tuttosport, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, incontrerà la dirigenza della Sampdoria per capire se e come lasciare andare via entrambi i giocatori. L’addio di Bonazzoli e Murru farebbe risparmiare ben 14 milioni di euro a Urbano Cairo (riscatto obbligatorio al raggiungimento di traguardi personali e di squadra fissato a 8 milioni di euro per l’attaccante, diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro per il terzino)