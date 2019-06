Il Torino cerca un rinforzo d’esperienza in mezzo al campo. L’ultima idea porterebbe a Maxime Gonalons della Roma

Maxime Gonalons non rientra nei piani del Siviglia, che lo ha avuto quest’anno in prestito, e della Roma, club che ne detiene il cartellino. I giallorossi cercano una nuova sistemazione per il calciatore.

Secondo Tuttosport, Gonalons è un’idea del Toro. I giallorossi infatti non si opporrebbero al suo addio. Da valutare la fattibilità dell’operazione dopo l’affaire Petrachi.