Torino, Ansaldi: «Debrecen? Sono tosti: ma pensiamo a noi stessi»

Torino, direttamente dal ritiro di Bormio ha parlato il terzino argentino Cristian Ansaldi. Ecco le sue parole

Cristian Ansaldi, direttamente dal ritiro di Bormio, ha parlato dei primi giorni di preparazione con il suo Torino. Ecco le sue parole: «Mi sento bene, rispetto ad altri anni ho lavorato di più prima di arrivare a Bormio. Si sta lavorando già forte».

Il terzino argentino ha poi parlato della sfida in Europa League: «Debrecen? Impressione mia è che dal punto di vista fisico queste squadre ne abbiano di più. Stanno lavorando da un mese, ma questo non deve essere importante per noi».