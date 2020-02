Massimo Bava, dirigente del Torino, ha parlato del momento negativo dei granata prima dell’avvio del match contro il Napoli

Ecco le parole di Massimo Bava, dirigente del Torino, intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara col Napoli.

«Dobbiamo affrontare il finale di stagione con la voglia di far capire che è stata un’annata disgaziata. Dobbiamo dare tutti di più. Siamo consapevoli di dover far qualcosa per finire degnamente la stagione».