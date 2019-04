Torino, il gallo Belotti canta sempre con la Samp: 4 gol su 12 ai blucerchiati

Andrea Belotti ha segnato una doppietta alla Sampdoria nel corso del primo tempo: l’attaccante del Torino ha segnato 4 gol su 12 ai blucerchiati

Sempre e solo Belotti! L’attaccante del Torino continua a stupire contro la Sampdoria. Tra andata e ritorno, il gallo ha già segnato 4 reti delle sue 12 realizzate in questo campionato di Serie A. All’Olimpico di Torino manca ancora un tempo da disputare e il bottino potrebbe addirittura farsi più ghiotto per il centravanti.

Sia all’andata che al ritorno, Belotti ha (per ora) segnato due doppiette e si è confermato esser una bestia nera per la Sampdoria in questo campionato. In generale poi, Belotti ha segnato 7 reti in 10 sfide contro i doriani. Con questi numeri la Samp è diventata la vittima preferita dell’attaccante del Toro. Se dovesse finire così, le reti del Gallo sarebbero le più importanti della stagione in quanto permetterebbero ai granata di vincere un importante scontro diretto.