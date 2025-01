Torino, Beto e non solo: i 5 attaccanti osservati da Vanoli

Torino, il club alla ricerca di una nuova punta da regalare a Paolo Vanoli, Beto, Simeone e altri tre giocatori visionati, ecco chi sono

Il Torino è alla ricerca di un nuovo attaccante. Il club granata è infatti privo di Duvan Zapata (infortunio al crociato) da ormai più di tre mesi e – come riporta La Stampa quest’oggi – proverà nelle prossime ore ad assicurarsi il sostituto del colombiano. Secondo quanto appreso dal quotidiano piemontese, Beto e Simeone sono i due obiettivi principali della società di Via Viotti, ma queste non sembrano essere le uniche strade percorribili per il ds Davide Vagnati.

Resistono infatti vive le alternative che portano a Cabral (Benfica), Kouame ed Ikone della Fiorentina. Quel che è certo, è che Vanoli ora vuole certezze e Cairo ora deve mandare un segnale al suo allenatore. Il patron è ora al lavoro, e non solo per il proprio attacco…

