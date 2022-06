Tottenham, Conte vuole Bremer: la sua cessione potrebbe far scattare il mercato del Torino

Antonio Conte non ha dubbi e vuole Bremer al Tottenham: la sua cessione potrebbe far iniziare il mercato del Torino

Gleison Bremer è l’oggetto del desiderio del mercato e non solo in Serie A, anche all’estero guardano al brasiliano come rinforzo importante per la difesa.

Antonio Conte lo vuole al Tottenham e i 40 milioni chiesti dal Torino non sarebbe nemmeno una cifra esosa per gli spurs. La concorrenza è folta tra cui Inter, Milan e anche il Psg in secondo piano. La cessione di Bremer potrebbe aprire spiragli di mercato per il Torino che potrebbe così andare all’affondo concreto per Strefezza, Gnonto, Solomon e Dovbyk. Lo scrive Tuttosport.