Il Torino è alla caccia del record: solo una sconfitta in trasferta fa sì che i granata abbiano gli stessi numeri di Barcellona e Liverpool

Il Torino giocherà alle 15 di domani pomeriggio contro il Genoa fuori casa. I numeri registrati dal di fuori delle mura amiche sono incredibili. La squadra di Mazzarri ha infatti trovato solo una sconfitta fuori casa in tutto il campionato.

In Europa ci sono riuscite solamente il Barcellona e il Liverpool. Ma non è tutto. I granata in 5 delle ultime 10 partite, non hanno subito nessuna rete fuori casa. Contro il Genoa potrebbero arrivare punti preziosi in chiave Europa League.