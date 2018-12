Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, è stato intervistato in merito ai 112 anni della Fondazione del Torino e al Var

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto oggi pomeriggio nel corso della trasmissione “Palla al Centro” di Radio Rai per ricordare i 112 anni della Fondazione del Torino. Ecco cos’ha dichiarato: «Quella di oggi è una data importante, perché il Toro festeggia 112 anni. Vorremmo ripetere una festa come quella che abbiamo allestito in occasione del centenario, i nostri tifosi ne sarebbero felici, me compreso. E’ una bella ricorrenza quella odierna, per la sua storia importante, fatta di periodi belli e altri tragici. Queste situazioni hanno reso il popolo granata assolutamente speciale ed unico. Futuro? Voglio regalare un centro sportivo per i nostri giovani in città. Due anni fa ci siamo aggiudicati, tramite concorso, il centro Robaldo, da ristrutturare. Ora siamo quasi in dirittura d’arrivo con il comune di Torino per avere tutti i permessi, almeno così ci ha assicurato il sindaco Chiara Appenino, che ho incontrato recentemente. Spero di poter iniziare i lavori prima possibile. Vogliamo investire alcuni milioni di euro per questo progetto».

Nel corso dell’intervista, spazio anche al Var: «Non so se c’è una soluzione, in passato ho detto la mia, constatandone un utilizzo limitato e non usato in tutte le occasioni in cui invece andrebbe chiamato. Comprendo, tuttavia, che gli arbitri italiani devono fare i conti con problemi di protocollo, non dipendenti da loro. Le modifiche spettano agli organi internazionali, che devono dare la possibilità al VAR di essere utilizzato più frequentemente. Spero che ciò avvenga presto».