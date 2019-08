Torino, Cairo: «Infortunio Zaza? Ecco come sta Simone»

Intercettato in occasione del Trofeo memorial “Mamma Cairo”, il numero uno del Torino ha spiegato l’entità dell’infortunio di Zaza

(dal nostro inviato) – Urbano Cairo rassicura i giornalisti presenti al memorial “Mamma Cairo”, puntualizzando che il Torino non sostituirà Zaza.

Ecco le parole sull‘infortunio del giocatore: «Zaza? Non si rivelerà uno stop prolungato, e non interverremo sul mercato per sostituirlo». I granata vogliono puntare sull’attaccante, apparso in forma nell’esordio in campionato. La speranza è che trovi la giusta continuità per poter diventare un titolare per Mazzarri.