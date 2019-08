Torino, Cairo: «Nkoulou? La squadra non ci pensa, c’è ottimismo»

Le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo ha parlato del mercato granata e della sfida di Europa League con il Wolverhampton

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport prima del ritorno con il Wolverhampton: «Con il Sassuolo la squadra ha dimostrato grande compattezza, determinazione e voglia di vincere. Siamo qui, l’abbiamo preparata con voglia di fare bene. Non diciamo nulla ma i ragazzi hanno voglia di far bene, li ho visti concentrati. Non diciamo nulla di più: incrociamo le dita e cerchiamo di fare il massimo».

Prosegue il presidente parlando del caso Nkoulou e non solo: «Io li ho visti determinati e concentrati sull’obiettivo, è un tema di cui non si è neanche parlato. Era importante parlare di cose positive, abbiamo focalizzato l’attenzione sulla buonissima squadra che c’è già. Io sono qui con la squadra perché ci tenevo a stare vicino a loro, a trasmettere quanto ci credo. Mercato? Proveremo ad allestire una squadra competitiva, proveremo a chiudere entro il 2 settembre le cose che più riteniamo utili per noi. Kamano? Non faccio nomi».