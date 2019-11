Torino, interesse di tre club per Bonifazi: via per non meno di 20 milioni

Torino, Kevin Bonifazi potrebbe partire a gennaio: su di lui interesse di tre club di Serie A. Cairo fissa il prezzo

Il mercato di gennaio riserverà certamente molte sorprese. Mai come quest’anno infatti i club di Serie A danno la sensazione che si possano fare spostamenti importanti anche a gennaio.

Chi potrebbe partire tra le file del Torino è Kevin Bonifazi. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti tra il classe ’96 e i granata ancora non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Per questo potrebbe lasciare Torino: attenzione però con una valutazione non inferiore a 20 milioni. Su di lui c’è l’interesse di Spal, Fiorentina e Bologna.