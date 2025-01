Torino, dopo Vagnati e Ricci Cairo prepara altri rinnovi: chi resta e chi lascia nel 2025

Torino, dopo Davide Vagnati e Samuele Ricci Urbano Cairo tesse le trame dei nuovi rinnovi, ecco la situazione contrattuale in casa dei granata

Anche in casa Torino il calciomercato targato sessione invernale è ufficialmente iniziato. A partire dal 2 gennaio 2025 (vale a dire dalla giornata di ieri), fino al 3 di febbraio, il club granata avrà quindi l’occasione per ‘ristrutturare’ la propria rosa. L’obiettivo è quello di regalare al tecnico Paolo Vanoli una formazione capace di affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di campionato e far fronte così alle difficoltà palesate nella prima parte di stagione.

Al di là degli eventuali acquisti e cessioni però, la scuderia di Via Viotti dovrà in un modo o nell’altro scartabellare anche il fascicolo dei rinnovi. In tal senso, ieri mattina sono stati ufficializzati i prolungamenti contrattuali di Samuele Ricci (fino al 2028) e del dt Davide Vagnati (per lui fino al 2027). Ciò non esclude, che Urbano Cairo ed il suo staff potranno decidere di mettere nero su bianco il proseguimento del ‘matrimonio’ con altri tesserati.

Sono infatti ben sette i calciatori del Torino il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2025. In ordine: Marcus Pedersen, Karol Linetty, Yann Karamoh, Borna Sosa, Brian Bayeye, Aaron Ciammaglichella e Mergim Vojvoda. Iniziando da quest’ultimo, ormai da mesi il kosovaro avrebbe trovato un accordo di massima con i granata e – in attesa dell’annuncio della firma – la volontà del giocatore sembrerebbe quella di restare all’ombra della Mole. Discorso diverso per Linetty, il cui futuro rimane tutto da scrivere (si vocifera di un interessamento della Sampdoria) e qualsivoglia forma di trattative con l’entourage è attualmente bloccata.

Chi senza troppi dubbi rimarrà a Torino è poi Pedersen, il cui riscatto diventerà obbligo al conseguimento di alcune condizioni (facilmente raggiungibili), con annesso bonifico di 3,5 milioni nelle casse del Feyenoord. Difficile anche che il Toro voglia privarsi di un talento quale Ciammaglichella, per quanto il giovanissimo classe 2005 stia faticando a trovare spazio in rosa. Per quanto concerne Bayeye, Karamoh e Sosa, l’ultima parola sarà data a Paolo Vanoli. Se il congolese è ormai con un piede fuori da Torino, francese e croato sono asset tutto sommato importanti per la formazione sabauda. L’ex mister del Venezia decreterà per loro.