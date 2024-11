Torino, testa a testa con l'Inter per il colpo: Vagnati...

Le ultime sul duello di calciomercato che vede protagoniste Torino ed Inter. Ecco di chi si tratta e ad oggi cosa sta succedendo

L’edizione odierna di Tuttosport riporta dell’interesse di calciomercato di Torino ed Inter per Nicolò Bertola dello Spezia.

DUELLO PER BERTOLA – «Si scopre che per un altro giovane difensore di belle qualità, Nicolò Bertola, si sta muovendo anche il Torino, per quanto preceduto dalle mire già mostrate dall’Inter. Oltre alla sua cifra tecnica e alle potenzialità, il difensore intriga Vagnati anche per la sua situazione contrattuale: al momento il legame con lo Spezia scadrà il prossimo 30 giugno. E il terzo no pronunciato davanti all’ennesima offerta di rinnovo aumenta le distanze tra la società ligure e Bertola, peraltro anche ieri contro il Modena tra i migliori in campo».