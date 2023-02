Torino, come cambia il centrocampo dopo la partenza di Lukic e l’infortunio di Ricci

Nella prossima sfida di Serie A a San Siro contro il Milan, il Torino non scenderà in campo con la coppa Lukic-Ricci

Nella prossima sfida di Serie A a San Siro contro il Milan, il Torino non scenderà in campo con la coppa Lukic-Ricci. Il primo non giocherà perché è stato ceduto nel mercato di gennaio e il secondo è ai box per un infortunio.

Ivan Juric, tecnico granata dovrà dunque ricostruire da zero la propria coppia di centrocampisti. Un posto verrà occupato con ogni probabilità da Linetty. Accanto al polacco non ci dovrebbe essere anche Ilic (alle prese con un problema alla caviglia) e dunque sarà ballottaggio tra Adopo e Vieira.