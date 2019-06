Torino, Comi: «Europa League? Pronti a sostituire il Milan»

Il dg del Torino Comi ha commentato la possibilità di giocare a sorpresa in Europa League in caso di problemi del Milan con il FFP

Il Torino potrebbe disputare l’Europa League, nonostante abbia mancato l’obiettivo in campionato. Il dg granata Comi ha commentato la possibilità che il Milan rinunci al posto per problemi legati al Fair Play Finanziario.

Ecco le parole nel corso dell’evento Football Leader:«Noi pronti per l’Europa League qualora non dovesse andarci il Milan? Prontissimi, ma non dipende da noi. Per ora inutile pensarci».