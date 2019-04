Torino da sballo: i granata in piena corsa per l’Europa

Con la vittoria sulla Sampdoria, Torino di Mazzarri si è prepotentemente candidato per un posto in Europa

E’ un Torino formato Europa quello delle ultime uscite che sta stupendo sempre di più. La squadra di Mazzarri nel 2019 ha perso soltanto due volte, con Roma e Bologna, collezionando poi 6 vittorie e 3 pareggi. La vittoria di ieri contro una diretta avversaria come la Sampdoria ha portato nuova linfa in casa granata. La classifica ora segna quota 48 punti che vuol dire, almeno per ora, quinto posto e piena lotta per l’Europa. Che sia la più probabile Europa League o il sogno Champions, il Torino non si pone limiti. Mazzarri vuole continuare a stupire, la squadra c’è e prosegue la sua corsa per togliersi a fine campionato più soddisfazioni possibili.