Torino, dalla Romania: «Offerti 5 milioni per l’ex Pescara Mitrita»

Dalla Romania arrivano conferme di un interessamento del Torino per l’ex fantasista del Pescara, Alexandru Mitrita

Secondo alcune notizie pubblicate dalla Gazeta Sporturilor, giornale rumeno, il Torino sarebbe interessato ad Alexandru Mitrita, 23 enne fantastica protagonista in Romania con la maglia del Craiova. Il calciatore ha giocato in passato, dal 2015 al 2017 tra Serie B e Serie A con la maglia del Pescara, ma ora in Romania si sta scatenando con ben 12 gol (più 4 assist) in 16 gare di campionato. Secondo il giornale rumeno, il Torino avrebbe offerto 5 milioni per assicurarsi il cartellino del trequartista. Tuttavia, al momento, non ci sono riscontri concreti in Italia sull’offerta ufficiale presentata dal Torino.