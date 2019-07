Torino, De Silvestri: «Il contratto in scadenza non mi disturba»

Torino, direttamente dal ritiro di Bormio ha parlato Lorenzo De Silvestri. Ecco le sue parole sul contratto in scadenza

Lorenzo De Silvestri è intervenuto ai microfoni di ToroNews direttamente dal ritiro di Bormio. Il terzino del Torino ha così parlato: «Sono in scadenza di contratto, ma ciò non mi disturba e non voglio che disturbi il Toro».

L’ex Sampdoria ha poi proseguito: «Non parlerò, siamo qui per lavorare in vista dell’Europa, un traguardo che abbiamo raggiunto con tanti sacrifici. Con Cairo ho un rapporto genuino, affronteremo il discorso rinnovo quando sarà il momento».