Torino Debrecen, i convocati: Mazzarri con un’assenza importante

Torino Debrecen, arriva la lista dei convocati di Walter Mazzarri per la sfida contro gli ungheresi: pesa un’assenza al tecnico

L’esordio in Europa League del Torino sarà domani ad Alessandria. Sul sito ufficiale dei granata, la lista dei convocati di Mazzarri per il turno preliminare contro il Debrecen. I giocatori del Toro rispondo tutti presente all’appello: ha recuperato anche Lyanco.

Tuttavia, figura l’assenza di un importante elemento dello scacchiere dell’allenatore toscano. In difesa non sarà della partita Djidji. Un’assenza che potrebbe costringere Mazzarri ha lanciare Bremer dal primo minuto. Dalla nota, si legge: «il difensore resta precauzionalmente a Torino per perfezionare il recupero dopo la meniscectomia laterale».

I CONVOCATI PER IL DEBRECEN

PORTIERI: GEMELLO (numero di maglia 89), ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, DE SILVESTRI, IZZO, LYANCO, NKOULOU, SINGO

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, FALQUE, MILLICO (numero di maglia 22), RAUTI (numero di maglia 90), ZAZA