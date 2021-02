Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra xxxx e xxxx: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Torino Genoa 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

5′ Squadre agguerrite – Entrambe le squadre stanno lottando su ogni pallone: pochissimi varchi disponibili e portieri inoperosi fino a questo momento

6′ Colpo di testa di Destro – Cross dalla destra di Zappacosta e colpo di testa di Destro che da ottima posizione spedisce alto sopra la traversa

13′ Chance per Belotti – Duello Belotti-Rovella in area di rigore, l’attaccante chiede al centrocampista di ammettere di aver toccato mandando in angolo sorridendo ma Rovella dice di no

22′ Punizione di Zajc – Punizione dal limite per il Genoa seppur da posizione decentrata, sul pallone Strootman e Zajc con uno dei due che proverà la conclusione verso la porta. Calcia Zajc ma la palla si infrange sulla barriera granata

26′ Belotti vicinissimo al gol – Radovanovic perde un pallone sanguinoso sulla sua trequarti e lancia in campo aperto Belotti che entra in area carica il tiro ma si fa murare da Goldaniga

32′ Colpo di testa di Belotti – Cross di Ansaldi e girata di testa di Belotti che spedisce la pall fuori

41′ Czyborra a un passo dal gol – Cross di Zappacosta dalla destra la palla sfila fino sul secondo palo dove Czyborra calcia a botta sicura ma Sirigu si supera con i piedi e respinge

48′ Proteste del Toro – Proteste del Torino con Zaza che, in area, cade a terra dopo un contrasto con Masiello. Per Pasqua, però, non è rigore, con le immagini che sembrano confermare la decisione dell’arbitro

54′ Chance per il Toro – Sponda di testa di Belotti per l’accorrente Nkoulou che al momento della battuta vene anticipato da Goldaniga

57′ Palo di Zappacosta – Siluro di destro dell’esterno rossoblù che si infrange sul palo con Sirigu battuto

Migliore in campo: al termine del primo tempo Singo PAGELLE

Torino Genoa 0-0: risultato e tabellino

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Baselli, Gojak, Rodriguez, Verdi, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

GENOA (3-5-2) – Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito (17′ Goldaniga); Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev (45′ Shomurodov), Destro. A disposizione: Marchetti, Zapata, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Pjaca, Pellegrini. Allenatore: Ballardini

ARBITRO: Pasqua

AMMONITI: Criscito, Rovella, Goldaniga