In Torino-Genoa, il centrocampista del Genoa Romulo è entrato a gamba tesa su Meitè: inevitabile l’espulsione – VIDEO

Al 27′ del primo tempo, il Genoa si trova in 10 per colpa di un brutto fallo di Romulo a centrocampo. Il calciatore del Genoa, già ammonito in precedenza, è entrato a gamba tesa sul centrocampista granata Meitè che è caduto a terra dolorante. Mariani non ha quindi esitato a dare il doppio cartellino giallo all’ex Verona. Il fallo ricorda molto quello di De Jong su Xavi Alonso del 2010. Infatti, nella finale di Coppa del Mondo giocata in Sudafrica tra Olanda e Spagna, l’olandese entrò malissimo sullo spagnolo.