Torino, Giampaolo rivoluziona la formazione: fuori anche Sirigu

Salvatore Sirigu rischia di finire in panchina. Marco Giampaolo è pronto a rivoluzionare la formazione del Torino per la partita con la Roma

Marco Giampaolo è pronto a rivoluzionare la formazione del Torino per la partita con la Roma e nessuno è più sicuro del posto.

Come riferito da Gazzetta dello Sport, anche Salvatore Sirigu rischia di finire in panchina. Il portiere granata è reduce da prestazioni sottotono ed è finito al centro delle polemiche per la foto in cui è stato ritratto sorridente pochi istanti dopo la sconfitta con l’Udinese.