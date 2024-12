Graziani: «A Torino esausti di Cairo, non c’è più empatia. Sulla cessione…»

Le parole di Ciccio Graziani, ex bandiera del Torino, sulla situazione attuale dei granata con Urbano Cairo. Tutti i dettagli

Ciccio Graziani ha parlato a La Stampa della situazione attuale del Torino.

POSSIBILE CESSIONE – «Non sono stupito, il presidente è una persona intelligente. È conscio che non c’è più empatia con la piazza, per usare un eufemismo. Questa gestione della società ai tifosi non basta più. L’ambiente è veramente esausto».

MOMENTO GIUSTO? – «Sì, perche alla fine non ha dato quello che ci si aspettava. Per la stragrande maggioranza del popolo granata diventerebbe come una liberazione, c’è bisogno di ricominciare a sognare, non parla d’altro. E di quella famosa bibita energetica…È un’idea suggestiva».