Torino, il portiere del Debrecen: «Li studiamo: ce la giocheremo in casa»

Torino, le parole del portiere del Debrecen, Tomas Kosicky, sull’imiminente sfida di Europa League tra le due squadre

Il Torino farà esordio europeo ad Alessandria contro gli ungheresi del Debrecen. E sul giornale online “Europa Calcio”, ritroviamo le dichiarazioni di Tomas Kosicky, secondo portiere del club ungherese, e vecchia conoscenza del calcio italiano. L’estremo difensore slovacco ha militato infatti in Catania e Novara. Ecco le sue parole.

IL TORINO – «Sarà sicuramente una gara diversa rispetto al Kukesi. I granata sono favoriti, ma per noi non cambia nulla. La partita va giocata e noi vogliamo affrontare il Torino nel migliore dei modi per poi giocarci in casa il passaggio del turno».

BELOTTI – «E’ un grande attaccante. Ma non bisogna focalizzarsi sui singoli, il Torino ha tanti giocatori di livello. Stiamo guardando molti loro video per prepararci al meglio».