Torino, infortunio Belotti: trauma contusivo al ginocchio per il capitano granata, rimediato contro il Wolverhampton

Serata amara quella del Torino contro il Wolverhampton: sconfitta per 3 a 2, con tante disattenzioni difensive. Come se non bastasse questo, si è verificato anche l’infortunio di Belotti.

«Trauma contusivo al ginocchio destro per Belotti nell’occasione del rigore conquistato e poi realizzato dal capitano granata», si legge sul sito ufficiale del Torino. Restano quindi da valutare le condizioni di Belotti, in vista degli impegni in Serie A e del ritorno con gli inglesi.