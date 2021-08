Torino, botta in allenamento per Milinkovic Savic. Assente Ola Aina

Botta in amichevole per Vanja Milinkovic Savic, costretto allo stop. Assente anche Aina oggi nell’allenamento del Torino

Il Torino riporta lo stop di Milinkovic Savic per una botta in allenamento: assente dall’allenamento anche Ola Aina.

«Ivan Juric ha fatto svolgere alla squadra un programma tecnico. Terapie e lavoro differenziato per Ansaldi, personalizzato per Bremer, Kone e Lukic. Milinkovic-Savic ha terminato anzitempo l’allenamento per via di un trauma contusivo alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Assente Aina, in permesso in Inghilterra per motivi personali».