Torino, infortunio Zaza: può saltare l’Atalanta e la Nazionale

Simone Zaza ko nel match tra Wolverhampton e Torino. Infortunio Zaza: salta anche la Nazionale? Le ultimissime

Il Torino è stato eliminato a pochi passi dal girone di Europa League per opera del Wolverhampton. La gara di ritorno in terra inglese ha portato in dote anche l’infortunio a Simone Zaza, uno dei più in forma.

Problema al ginocchio sinistro per il centravanti, uscito nel finale. Mazzarri, dopo la gara, è apparso pessimista per il recupero dell’attaccante contro l’Atalanta. Zaza, che potrebbe essere convocato da Mancini per gli impegni della Nazionale, potrebbe essere costretto a saltare anche le gare dell’Italia. Situazione da verificare. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.