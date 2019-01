Torino-Inter highlights e gol: le azioni salienti del match della 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Inter highlights e gol: i momenti principali della sfida valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Walter Mazzarri ricevono la squadra nerazzurra guidata da Luciano Spalletti; Toro reduce dalla sconfitta in casa della Roma e posizionato a metà classifica con 27 punti; Inter proveniente dal pareggio interno a reti bianche col Sassuolo e in terza posizione con 40 punti. Nella gara d’andata, giocata a San Siro a fine agosto, le due squadre pareggiarono col risultato di 2-2. Granata per alimentare l’obiettivo europeo, nerazzurri per rafforzare il terzo posto solitario. Ecco gli highlights di Torino-Inter:

Al minuto 35 Armando Izzo sblocca le marcature sul primo calcio d’angolo granata della gara. Il difensore devia di testa il cross di Ansaldi dalla sinistra e beffa Handanovic, che sbaglia nella lettura della traiettoria.