Torino: Izzo e il talento nell’anticipare gli avversari

Izzo al Torino sta mostrando un grande senso tattico nell’intercetto. E’ molto bravo a giocare nell’anticipo

Al Torino, Izzo si è fermato come uno dei difensori più talentuosi del panorama italiano. Il giocatore campano si esalta come terzo, perché può “staccarsi” e far valere il suo grande senso dell’anticipo in zone anche avanzate del campo.

Contro la Fiorentina, è stato il giocatore con più intercetti effettuati, ben 3. Un esempio nella slide sopra, in cui legge bene la traiettoria di passaggio e recupera palla su Chiesa. Ciò generare una pericolosa ripartenza per il Torino.