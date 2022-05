Torino Joao Pedro, i granata riaprono la trattativa con il Cagliari: le ultime

Torino Joao Pedro, i granata ci riprovano con il Cagliari per l’italo-brasiliano: le ultime sulla trattativa

Con la retrocessione del Cagliari in Serie B sono tanti i punti di domanda attorno ai calciatori. In diversi hanno richieste dalla massima serie, tra cui anche Joao Pedro messo nel mirino dal Torino.

I granata potrebbero approfittare della situazione per prendere l’attaccante a condizioni favorevoli. Oltre al contratto in scadenza nel 2023, c’è anche la valutazione di 6/7 milioni molto vantaggiosa rispetto alle richieste di qualche anno fa. Previsto un incontro con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Lo riporta Tuttosport.