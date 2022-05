Torino, Juric: «Belotti ci farà sapere in un paio di giorni. Chi prende Bremer...»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo la netta sconfitta subita contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni

Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo Torino-Roma.

PARTITA – «Potrebbe essere una grandissima sconfitta, forse ci serviva un po’ per valutare bene le cose. Non eravamo al meglio, ci siamo sciolti dopo i primi due gol e contro una squadra forte lo paghi. Abbiamo fatto due errori banali, prendendo gol non so se per mancanza di concentrazione, ma ci può stare non stare sul pezzo quando hai fatto già tutto».

BELOTTI – «Non lo so cosa farà sinceramente. Abbiamo parlato settimana scorsa, la società gli ha fatto un’offerta e lui ci farà sapere in un paio di giorni».

BREMER – «Chi prende questo calciatore fa un grandissimo affare. Ha dominato il campionato e ha sempre voglia di imparare e migliorarsi ancora. Vedevo questa potenzialità inespressa in lui. Vedo il Milan che non fa reparto, ci sono quei due che accorciano dappertutto, all’estero è diverso. Pioli ha fatto un lavoro eccezionale, il Milan accetta sempre l’uno contro uno e servono calciatori in grado di accettare queste situazioni. E’ un giocatore completo».