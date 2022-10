Torino Juventus, i precedenti del derby in casa dei granata – VIDEO

Torino Juventus, i precedenti del derby della Mole in casa della formazione granata in vista del match di sabato – VIDEO

Torino-Juventus

– Un derby di due squadre in difficoltà: il Toro non vince da 4 giornate, la Juve non ha

ancora vinto in trasferta

– I granata con un successo hanno l’opportunità di scavalcare i bianconeri in classifica

– Il Toro è reduce dall1-1 in casa contro l’Empoli, un pareggio rimediato in extremis

– La Juve deve assorbire la netta sconfitta di San Siro, un 2-0 maturato subendo un gol

per tempo

– Totale gare: 77 Vittorie Torino 19; Pareggi 24; Vittorie Juventus 34

– Ultima vittoria Torino 2014-15 2-1 35 Pirlo, 45 Darmian, 57 Quagliarella (un

successo storico che chiude 20 anni senza successi nel derby per i granata)

– Ultimo pareggio: 2020-21 2-2 13 Chiesa, 27 Sanabria, 46 Sanabria, 79 Cristiano

Ronaldo (un derby emozionante, entrambe le squadre si trovano in vantaggio)

– Ultima vittoria Juventus 2021-22 0-1 86 Locatelli (uno dei tanti derby decisi con

un gol nel finale)

– Memorabile: 1978-79 0-1 88 Cabrini (con un sinistro da fuori la Juve interrompe la

maledizione del derby che ha caratterizzato quasi per intero gli anni ’70)