Torino Juventus, Vanoli ora spera: due big in bilico per il derby

Torino Juventus è in arrivo, in previsione del derby della Mole Paolo Vanoli incrocia le dita, ecco il punto dall’infermeria, due big…

Torino Juventus è alle porte. Come confessato da Paolo Vanoli in conferenza stampa oggi, i granata potranno contare anche su Coco per la stracittadina. Discorso diverso invece per Ricci e Gineitis, per i quali bisognerà attendere. Ecco un breve estratto delle sue dichiarazioni alla viglia.

Come sta il Torino?

«Bene, abbiamo fatto una buona settimana. Oggi avevamo un dubbio Coco, Ricci e Gineitis. Saul è rientrato, oggi – nella rifinitura – sia Gineitis che Ricci proveranno ad esserci. Speriamo»

Il Torino domani scenderà col 3-5-2?

«Mi hai fatto una domanda interessante…ora mi chiedi la formazione (ride, ndr). Io ho dimostrato di non essere integralista: quando si parla di numeri, nel calcio moderno sono semplici numeri per i giornalisti per buttare giù la formazione. Poi nella gara, c’è l’interpretazione. Nelle partite ci sono più partite…vediamo domani»

La Juve sarà senza Vlahovic e Conceicao. Cosa cambia?

«Non mi interessa guardare loro. Il derby ha la sua valenza, è importante: troviamo una Juve forte. Incontriamo una squadra forte, che anche senza i due giocatori ha dei valori in panchina importanti. Dobbiamo prendere da lezione quello che abbiamo fatto all’andata. Devi vincere queste partite sul piano organizzativo ma anche col cuore e con la passione».

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PAOLO VANOLI PRE TORINO JUVENTUS