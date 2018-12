Torino-Juventus, un derby sold-out! Non succedeva da due anni 

Il derby della Mole tra Torino e Juventus, in programma per sabato sera, è ufficialmente sold out: non succedeva da due anni

C’è grande attesa per il derby della Mole in programma per sabato sera alle 20.30. Torino e Juventus giocheranno allo Stadio Grande Torino la partita valida per la sedicesima giornata di Serie A. E in occasione della sfida, le due squadre dovranno fare i conti con il tutto esaurito. Già nella prevendita riservata ai tifosi di casa, le due curve sono andate esaurite nel giro di poche ore, ma ora, con l’inizio della vendita libera, sono stati venduti anche gli ultimi posti nei Distinti Granata e nei settori della Tribuna Granata e delle Poltroncine Granata. Insomma, i tifosi delle due squadre, complice l’atmosfera “europea” del Derby, hanno risposto alla grande. Una risposta da parte del pubblico che non arrivava dal 2016 quando andarono esauriti i biglietti per il Derby in programma il 6 dicembre di quell’anno.