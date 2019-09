Torino Lecce, Liverani in conferenza stampa alla vigilia: «La sosta ci ha fatto crescere, ora ci serve un episodio a favore»

Liverani si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lecce, sfida valida per il terzo turno di campionato. «Una partita in cui servirà sicuramente un approccio da Lecce, andremo a Torino sapendo l’importanza della partita. Il Torino in certi aspetti è simile al Verona, è una squadra fisica e organizzata. E nel collettivo dispone di individualità in grado di risolvere in qualunque momento la partita».

Giallorossi in cerca di punti, allora, dopo la sosta. «Che ci è servita per recuperare un po’ di calciatori e soprattutto per migliorare la condizione di chi è arrivato all’ultimo. Abbiamo qualcosa in più sia dal punto di vista fisico che da quello tattico. Il modulo? Lascia il tempo che trova, l’ho detto e lo ridirò: conta l’interpretazione. Se può contare l’episodio? È importante e soprattutto va cercato. I ragazzi fanno sacrifici e per questo motivo devono cercare di conquistare qualcosa di importante per tutti i 90′ di gioco».