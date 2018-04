Torino, Mazzarri: «Serve equilibrio per il 3-4-3»

Dopo la convincente vittoria del suo Torino sul Crotone Walter Mazzarri spiega quale potrebbe essere la futura diposizione tattica

Alla viglia di Torino-Crotone Walter Mazzarri aveva chiesto ai suoi ragazzi una vittoria per ritrovare un po’ di continuità. Non poteva ricevere risposta migliore dalla squadra che ha schiantato il calabresi per 4-1. Continuano le note liete con uno Iago Falque ancora in gol, e soprattutto con un Andrea Belotti che sembra poter finalmente tornare ad esprimersi sui livelli della passata stagione.

La partita di ieri è stata la prima con il nuovo sistema di gioco che prevedeva la presenza di Ljajic più due punte. Il serbo ne ha sicuramente tratto beneficio, ma sulla possibilità di mantenere questo sistema di gioco Mazzarri si è così espresso: « Con quei tre davanti è tutto più bello. Tuttavia per continuare a riproporre il 3-4-3 serve grande equilibrio. Certo se si riuscisse ad interpretarlo al meglio in tutte le fase lo vedrei bene come modulo per il futuro». D’altronde questo era il modulo utilizzato al Napoli dei tre tenori, e i tifosi del Torino già si sfregano le mani.