Torino, Mazzarri commenta la sfida col Debrecen: «Partita che ci deve far riflettere, dobbiamo essere gli stessi per 90 minuti»

Dopo la sfida dominata col Debrecen, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato la sfida al canale ufficiale della società:

«Abbiamo giocato bene nel primo tempo, chiudendo in vantaggio di due gol. Nel secondo, invece, ci siamo persi e siamo calati, perdendo il pallino del gioco. È una partita che ci deve far riflettere: in trasferta, in uno stadio caldo come questo, la squadra deve essere sempre la stessa per novanta minuti. Oggi invece nella ripresa a tratti eravamo in balia dell’avversario, allungandoci troppo. Dobbiamo ancora crescere sotto questo punto di vista».