Torino, Mazzarri recupera Rincon e Bonifazi: ecco le date dei rientri per i due giocatori

(dal nostro inviato) – Da Bormio arrivano novità riguardanti Tomas Rincon e Kevin Bonifazi. Il mediano venezuelano rientrerà il 20 luglio, e mister Mazzarri lo porterà almeno in panchina per il match del 25 luglio. Per lui, comunque, è riservata una sessione di lavoro separata.

Per quanto riguarda Bonifazi, il difensore granata è rimasto a lungo in vacanza dopo l’Europeo U21 e rintrerà il 23. Nonostante questo è probabile che se ne vada prima del tempo date le sue molte richieste.