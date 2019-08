Torino, Millico: «Felice per vittoria e gol. Qui per imparare e crescere»

Torino, parla Millico dopo il gol al Debrecen: «Felice per la vittoria e per il gol, è stata una grande emozione. La squadra è molto unita»

Vincenzo Millico, giovane attaccante del Torino, ha parlato alla tv ufficiale granata dopo la sfida al Debrecen, gara in cui ha realizzato una rete. Le sue parole:

«Sono molto felice per la vittoria e per il gol. E’ stata una bella emozione: ho voluto condividere la gioia con i miei compagni. Questa è una squadra molto unita: siamo tutti amici e questo facilita il compito di ambientamento per noi giovani. La prima cosa che hanno fatto i miei compagni al rientro negli spogliatoi è stata sgridarmi per gli errori che avevo commesso, ma è giusto così: qui c’è solo da imparare e da crescere».