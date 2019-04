Torino, nessun contatto per un nuovo ds: Petrachi e Bava resteranno

Con un comunicato ufficiale, il Torino smentisce di essere alla ricerca di un nuovo ds. Petrachi rimarrà

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un cambio di direttore sportivo al Torino. Gianluca Petrachi, attuale ds granata, era stato spesso accostato alla Roma del futuro. Così come un possibile Addio di Massimo Bava, responsabile del settore giovanile del Toro.

Nonostante le continue smentite di Cairo, il Torino ha sentito il bisogno di comunicare l’intezione di non voler cambiare niente dell’attuale dirigenza. La società avrebbe mandato una nota a Tuttomercatoweb.com per smentire le voci e ilazioni degli ultimi giorni sui nomi che potrebbero sostituire in futuro Gianluca Petrachi. Queste le parole: «non c’è stato alcun contatto o incontro del presidente Cairo con Riccardo Pecini (direttore generale dell’Empoli, ndr) né con altri dirigenti sportivi. Massimo Bava è da sette anni, con successo e reciproca soddisfazione, responsabile del nostro settore giovanile, area di attività strategica per il Torino FC».