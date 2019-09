Torino, Nkoulou fuori rosa: oggi arriveranno le scuse ai compagni?

Nkoulou è ai margini della squadra. Oggi un’opportunità per riappacificarsi con il gruppo allenato da Mazzarri. Arriveranno le scuse?

A inizio campionato è esploso il caso Thomas Nkoulou al Toro. ll giorno del primo match contro il Sassuolo il camerunense ha ammesso la sua disattenzione alle vicende legate al club granata, subendo così le ramanzine firmate anche dal presidente Cairo.

Potrebbe esserci, però, una via d’uscita. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’ questo pomeriggio, con i giocatori rientrati dopo gli incontri con le loro nazionali, ci sarà un’opportunità per il giocatore di spiegare i motivi del suo passo falso. Se chiedere scusa sembrerebbe la scelta più ovvia, dall’altro lato invece non sarebbe così scontato il suo reintegro all’interno del mosaico tattico dell’allenatore granata.