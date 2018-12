Il doppio ex Walter Novellino, affezionato a entrambe le squadre, si sbilancia in favore di Gattuso, allenato a Perugia. E anche sugli uomini decisivi della sfida di stasera

Walter Novellino, doppio ex di Milan-Torino, ha analizzato lo stato di forma delle due squadre alla vigilia della sfida. Novellino da giocatore ha vestito la casacca del Torino prima nelle giovanili e poi in prima squadra nella stagione ‘72-‘73. Poi ha indossato la divisa rossonera dal 1978 al 1982. Inoltre, da allenatore ha guidato il Toro per due stagioni (2007/2008 e 2008/2009). Ecco il commento a poche ore dal match:«Il Torino è in ripresa seppur ci sia qualche problematica, ma tutti sono consapevoli della posta in palio. Il Milan grazie a Gattuso ha una sua fisionomia e identità, però, ha più di un giocatore infortunato, ma Abate gioca bene anche da centrale difensivo e Higuain pur acciaccato in campo ci va. Sono due squadre alle quali sono affezionato, nel Toro sono cresciuto calcisticamente e l’ho anche allenato e nel Milan ho giocato quattro anni. Sia Milan sia Torino inizialmente hanno avuto qualche difficoltà, ma si stanno riprendendo come dimostra la classifica».

Ma per chi farà il tifo Novellino? Pronta la risposta dell’ex tecnico, che si sbilancia anche sul possibile man of the match:«Sono legato, ovviamente, ai granata. Ma io tifo Gattuso. Ringhio è cresciuto con me negli Allievi del Perugia. Ho però grande affetto per il Toro. Sono contento per Gattuso, il Milan sta dimostrando tutto il suo valore. Stasera punto molto su Higuain e Cutrone. Dall’altra parte dico Belotti».